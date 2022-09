F1 Gp d’Olanda | Verstappen | “Voglio godermi la battaglia”

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 settembre 2022) “Ci saranno tante bandiere arancioni e non vedo l’ora che cominci il weekend. E’ sempre bello vedere il tifo, con persone che si divertono e fanno festa. Cercherò diil tutto il più possibile. Penso che ci sarà piùdi Spa, dove è andata meglio del previsto. La nostra macchina in quel tracciato si è trovata alla perfezione, qui c’è bisogno di più carico aerodinamico e la velocità in rettilineo conterà di meno“. Lo ha detto Max, pilota della Red Bull, durante la conferenza stampa del Gran Premiodi Formula 1. SportFace.