Energia: Cingolani in Cdm, da ottobre in case -1 grado termosifoni e un'ora in meno al dì (2) (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) - La stretta sui riscaldamenti dovrebbe arrivare con un decreto ministeriale che lo stesso Cingolani firmerà nei prossimi giorni. Nel corso dell'informativa, rivelano le stesse fonti, il ministro non avrebbe fatto accenno a eventuali ricorsi allo smart working nel servizio pubblico né tantomeno a interventi sull'illuminazione delle vetrine dei negozi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) - La stretta sui riscaldamenti dovrebbe arrivare con un decreto ministeriale che lo stessofirmerà nei prossimi giorni. Nel corso dell'informativa, rivelano le stesse fonti, il ministro non avrebbe fatto accenno a eventuali ricorsi allo smart working nel servizio pubblico né tantoa interventi sull'illuminazione delle vetrine dei negozi.

GioGriziotti63 : RT @ImolaOggi: Quando vi parlano di 'risparmio energetico', ricordate A CHI mirano e perché Cingolani: “Il pianeta è progettato per 3 milia… - SoniaLaVera : RT @ImolaOggi: Quando vi parlano di 'risparmio energetico', ricordate A CHI mirano e perché Cingolani: “Il pianeta è progettato per 3 milia… - CoreyTa43187447 : RT @ImolaOggi: Quando vi parlano di 'risparmio energetico', ricordate A CHI mirano e perché Cingolani: “Il pianeta è progettato per 3 milia… - BramChissa : RT @ImolaOggi: Quando vi parlano di 'risparmio energetico', ricordate A CHI mirano e perché Cingolani: “Il pianeta è progettato per 3 milia… - the_game_000 : RT @ImolaOggi: Quando vi parlano di 'risparmio energetico', ricordate A CHI mirano e perché Cingolani: “Il pianeta è progettato per 3 milia… -