Elezioni, de Magistris: “Diritti e libertà civili sono una conquista” (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La lotta per i Diritti civili: Unione popolare è in prima linea nella lotta per i Diritti e le libertà civili e non a parole ma con i fatti. Nei dieci anni da Sindaco di Napoli abbiamo investito concretamente sui Diritti e sulle persone, rendendo Napoli un faro per la tutela e la difesa dei Diritti civili in Italia e nel Mediterraneo.” Lo scrive oggi Luigi de Magistris, portavoce di Unione Popolare. “Dall’Istituzione del registro delle unioni civili, alle trascrizioni dei matrimoni celebrati all’estero da persone dello stesso sesso, dalla semplificazione del cambio nome all’anagrafe alle persone trans che hanno mutato sesso, al rilascio della carta d’identità a Ruben, figlio di due ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La lotta per i: Unione popolare è in prima linea nella lotta per ie lee non a parole ma con i fatti. Nei dieci anni da Sindaco di Napoli abbiamo investito concretamente suie sulle persone, rendendo Napoli un faro per la tutela e la difesa deiin Italia e nel Mediterraneo.” Lo scrive oggi Luigi de, portavoce di Unione Popolare. “Dall’Istituzione del registro delle unioni, alle trascrizioni dei matrimoni celebrati all’estero da persone dello stesso sesso, dalla semplificazione del cambio nome all’anagrafe alle persone trans che hanno mutato sesso, al rilascio della carta d’identità a Ruben, figlio di due ...

anteprima24 : ** #Elezioni, de Magistris: '#Diritti e #Libertà civili sono una conquista' ** - misterx1968 : RT @unione_popolare: Luigi de Magistris: 'Ci volevano insultare chiamandoci #RobinHood. Per noi è un complimento. Toglieremo ai ricchissimi… - ServiziAlLavoro : Elezioni 2022, De Magistris presenta i candidati di Unione popolare: «La sinistra? È qui Noi siamo per maggiori con… - direzioneprc : RT @unione_popolare: Luigi de Magistris: 'Ci volevano insultare chiamandoci #RobinHood. Per noi è un complimento. Toglieremo ai ricchissimi… - direzioneprc : RT @rep_napoli: Elezioni, Luigi de Magistris presenta la sua Unione popolare [di Marina Cappitti] [aggiornamento delle 14:00] -