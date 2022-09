Draghi ha il tempo contato e chiede sprint ai ministri: entro ottobre dobbiamo superare il 50% degli obiettivi (Di giovedì 1 settembre 2022) 'Ad oggi risultano conseguiti 9 obiettivi e traguardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Anticipando quanto previsto nel cronoprogramma condiviso con l'Europa, l'obiettivo è di realizzare ... Leggi su globalist (Di giovedì 1 settembre 2022) 'Ad oggi risultano conseguiti 9e traguardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Anticipando quanto previsto nel cronoprogramma condiviso con l'Europa, l'obiettivo è di realizzare ...

marcocappato : +++ Siamo stati esclusi dalle #ElezioniPolitiche2022. Per ora. Draghi ha 48 ore di tempo per intervenire con Decret… - Palazzo_Chigi : #Meeting22, Draghi: Oggi ci troviamo in un momento estremamente complesso, per l’Italia e per l’Europa: crisi geopo… - CarloCalenda : Quando l’UE è debole l’Italia finisce sotto attacco speculativo. Le armi della BCE sono più selettive e condizionat… - beppe09519659 : RT @DavideR46325615: Michele Gubitosa: 'Subito ristori per le imprese colpite dal caro-bollette. Draghi segua l'esempio di Giuseppe Conte.… - CannaStorta : RT @DavideR46325615: Michele Gubitosa: 'Subito ristori per le imprese colpite dal caro-bollette. Draghi segua l'esempio di Giuseppe Conte.… -