«Dall'invasione tedesca non smettiamo di recuperare i beni culturali polacchi» (Di giovedì 1 settembre 2022) Piotr Gli?ski, vicepresidente del Consiglio dei ministri polacco, Ministro della cultura e del patrimonio nazionale: «Con lo scoppio della seconda guerra mondiale, la Germania iniziò una campagna coerente e deliberata per cancellare la Polonia Dalla mappa dell’Europa. Questa nazione doveva essere privata della sua élite intellettuale, della sua identità e della sua indipendenza. La distruzione e il saccheggio non risparmiarono la cultura polacca. Letteratura, musica, cinema, teatro, arti visive subirono perdite irreparabili, che si fanno sentire ancora oggi. La Polonia perse il maggior numero di cittadini a causa della seconda guerra mondiale in proporzione alla sua popolazione prebellica. Un cittadino prebellico polacco su sei morì. Le perdite subite in seguito allo sterminio delle élite non possono essere scontate. La loro morte inibì per molti anni la formazione ... Leggi su panorama (Di giovedì 1 settembre 2022) Piotr Gli?ski, vicepresidente del Consiglio dei ministri polacco, Ministro della cultura e del patrimonio nazionale: «Con lo scoppio della seconda guerra mondiale, la Germania iniziò una campagna coerente e deliberata per cancellare la Poloniaa mappa dell’Europa. Questa nazione doveva essere privata della sua élite intellettuale, della sua identità e della sua indipendenza. La distruzione e il saccheggio non risparmiarono la cultura polacca. Letteratura, musica, cinema, teatro, arti visive subirono perdite irreparabili, che si fanno sentire ancora oggi. La Polonia perse il maggior numero di cittadini a causa della seconda guerra mondiale in proporzione alla sua popolazione prebellica. Un cittadino prebellico polacco su sei morì. Le perdite subite in seguito allo sterminio delle élite non possono essere scontate. La loro morte inibì per molti anni la formazione ...

elio_vito : A 6 mesi dall'inizio dell'invasione russa, oggi si celebra il giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina???? Una nazione,… - Antonio_Tajani : Un pensiero al popolo ucraino nel giorno in cui ricorre l'adozione da parte del Parlamento dell'atto d'indipendenza… - RaiTre : Guerra e Fame Questa sera alle 21.20 su #Rai3 e in streaming su @RaiPlay tornano le inchieste di @IaconaRiccardo e… - Mimmo696969 : @emiferri91 Onore agli eroi ukraini che combattono e difendono l'Europa e l'Italia dall'invasione nazista - GianniVezzani1 : «Dall'invasione tedesca non smettiamo di recuperare i beni culturali polacchi» -