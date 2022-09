Cina: Pechino, 'rapporto Onu sullo Xinjiang è un farsa e un tentativo per diffamarci' (Di giovedì 1 settembre 2022) Pechino, 1 set. (Adnkronos) - La Cina si è scagliata contro l'ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite per la pubblicazione di un rapporto in cui si conclude che la repressione di Pechino contro le minoranze etniche nella regione dello Xinjiang comporta "gravi violazioni dei diritti umani", inclusi possibili crimini contro l'umanità. Liu Yuyin, portavoce della missione cinese a Ginevra, subito dopo la pubblicazione del rapporto dell'Onu, ha definito la “cosiddetta 'valutazione' sullo Xinjiang” una “farsa” e un tentativo politicamente motivato di diffamare la Cina. "È un documento completamente politicizzato che ignora i fatti e rivela esplicitamente il tentativo di alcuni paesi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022), 1 set. (Adnkronos) - Lasi è scagliata contro l'ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite per la pubblicazione di unin cui si conclude che la repressione dicontro le minoranze etniche nella regione dellocomporta "gravi violazioni dei diritti umani", inclusi possibili crimini contro l'umanità. Liu Yuyin, portavoce della missione cinese a Ginevra, subito dopo la pubblicazione deldell'Onu, ha definito la “cosiddetta 'valutazione'” una “” e unpoliticamente motivato di diffamare la. "È un documento completamente politicizzato che ignora i fatti e rivela esplicitamente ildi alcuni paesi ...

