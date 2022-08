Caso Ita Airways, ira di Giorgetti: “Così non c’è futuro”. Meloni attacca ma non mette veti (Di giovedì 1 settembre 2022) Draghi convinto: quest’alleanza garantirà una prospettiva. Spiazzato il ministro leghista. Conte: ora spiegazioni Leggi su lastampa (Di giovedì 1 settembre 2022) Draghi convinto: quest’alleanza garantirà una prospettiva. Spiazzato il ministro leghista. Conte: ora spiegazioni

RussianMike31 : RT @AndreaGiuricin: Sembra che la politica manterrà il controllo di #Alitalia #Ita. Se così fosse, saremmo un'altra volta di fronte ad una… - nuova_venezia : Sul caso Ita Airways l’ira di Giorgetti: “Così non c’è futuro”. Meloni attacca ma non mette veti - mattinodipadova : Sul caso Ita Airways l’ira di Giorgetti: “Così non c’è futuro”. Meloni attacca ma non mette veti - CorriereAlpi : Sul caso Ita Airways l’ira di Giorgetti: “Così non c’è futuro”. Meloni attacca ma non mette veti - SchwarzGuido : RT @AndreaGiuricin: Sembra che la politica manterrà il controllo di #Alitalia #Ita. Se così fosse, saremmo un'altra volta di fronte ad una… -