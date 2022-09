Calcio: Aic, a Immobile il premio Paolo Rossi (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. - (Adnkronos) - "Il premio 'Paolo Rossi', dedicato dall'Associazione Italiana Calciatori al capocannoniere della Serie A, porta ancora una volta in alto il nome di uno dei più grandi bomber italiani di tutti i tempi, un calciatore capace di chiudere la stagione 2021/2022 con 27 reti, per la quarta volta in nove stagioni il migliore della massima categoria. Si tratta dell'attaccante della Lazio, Ciro Immobile. Ineguagliabile fiuto del gol, fulcro dell'attacco biancoceleste e della Nazionale italiana. Poche parole, molti fatti. E molti, moltissimi gol. Un vero e proprio 'Re Mida' del reparto offensivo". Così l'Assocalciatori in una nota annuncia l'assegnazione a Ciro Immobile del premio 'Paolo Rossi'. "Ciro aveva iniziato già da giovanissimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. - (Adnkronos) - "Il', dedicato dall'Associazione Italiana Calciatori al capocannoniere della Serie A, porta ancora una volta in alto il nome di uno dei più grandi bomber italiani di tutti i tempi, un calciatore capace di chiudere la stagione 2021/2022 con 27 reti, per la quarta volta in nove stagioni il migliore della massima categoria. Si tratta dell'attaccante della Lazio, Ciro. Ineguagliabile fiuto del gol, fulcro dell'attacco biancoceleste e della Nazionale italiana. Poche parole, molti fatti. E molti, moltissimi gol. Un vero e proprio 'Re Mida' del reparto offensivo". Così l'Assocalciatori in una nota annuncia l'assegnazione a Cirodel'. "Ciro aveva iniziato già da giovanissimo ...

