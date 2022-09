Borse europee ancora in forte calo, Londra perde 1,9% (Di giovedì 1 settembre 2022) Quinta seduta consecutiva in calo per le Borse europee, schiacciate dai timori di una recessione alimentata dall'inflazione e dalla crisi energetica e dalla prospettiva di un rialzo dei tassi 'jumbo' ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 settembre 2022) Quinta seduta consecutiva inper le, schiacciate dai timori di una recessione alimentata dall'inflazione e dalla crisi energetica e dalla prospettiva di un rialzo dei tassi 'jumbo' ...

