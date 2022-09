“Avanti veloce su balneari e scuola”. Draghi non vuole deludere la Ue (Di giovedì 1 settembre 2022) Avanti tutta senza ascoltare la critica di Giorgia Meloni, secondo la quale «non si doveva andare Avanti» sulle trattative per la cessione di Ita, in attesa del voto. Oggi il governo Draghi ha fissato 11 obiettivi del Pnrr da realizzare a settembre: tra questi il decreto delegato sui balneari, la riorganizzazione del sistema scolastico e la riforma degli istituti tecnico professionali (sulla scuola potrebbe anche essere utilizzato lo strumento del decreto legge). Complessivamente a settembre e ottobre il Governo intende raggiungere il traguardo di 29 obiettivi del Pnrr realizzati sui 55 previsti entro fine anno. Per i restanti 26 ci penserà il primo Governo della nuova legislatura. Sui balneari il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sulla concorrenza ad inizio agosto. La ... Leggi su iltempo (Di giovedì 1 settembre 2022)tutta senza ascoltare la critica di Giorgia Meloni, secondo la quale «non si doveva andare» sulle trattative per la cessione di Ita, in attesa del voto. Oggi il governoha fissato 11 obiettivi del Pnrr da realizzare a settembre: tra questi il decreto delegato sui, la riorganizzazione del sistema scolastico e la riforma degli istituti tecnico professionali (sullapotrebbe anche essere utilizzato lo strumento del decreto legge). Complessivamente a settembre e ottobre il Governo intende raggiungere il traguardo di 29 obiettivi del Pnrr realizzati sui 55 previsti entro fine anno. Per i restanti 26 ci penserà il primo Governo della nuova legislatura. Suiil Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sulla concorrenza ad inizio agosto. La ...

