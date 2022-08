Va a funghi e la moglie non lo vede rientrare: trovato morto nel bosco (Di mercoledì 31 agosto 2022) Un fungaiolo del 1950 di Cremona è stato ritrovato morto intorno alle 17 di oggi lungo un pendio nei pressi del sentiero delle Cascate in Val Genova (Parco Naturale Adamello Brenta, in Trentino). Le ... Leggi su leggo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Un fungaiolo del 1950 di Cremona è stato riintorno alle 17 di oggi lungo un pendio nei pressi del sentiero delle Cascate in Val Genova (Parco Naturale Adamello Brenta, in Trentino). Le ...

leggoit : #Trento Va a funghi e la moglie non lo vede rientrare: trovato morto nel bosco - Laura_in_cucina : Marito e moglie mangiano i funghi appena raccolti: in ospedale. «Sembravano chiodini» - Gazzettino : Marito e moglie mangiano i #funghi appena raccolti: in ospedale. «Sembravano #chiodini» - machivve : @boni_castellane io sto ancora ridendo del tweet di Fratoianni che ringrazia la Ferragni. li ho immaginati in vacan… -