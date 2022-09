Una stella nello stagno (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una spettacolare cornice di onde concentriche adorna un sistema binario particolare, formato da una stella di tipo O e una stella di Wolf-Rayet, nelle fasi finali di vita Leggi su aliveuniverse.today (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una spettacolare cornice di onde concentriche adorna un sistema binario particolare, formato da unadi tipo O e unadi Wolf-Rayet, nelle fasi finali di vita

acmilan : #OnThisDay in 2003 ?? A young Brazilian made his #ACMilan debut. His name: ?????????????? ?????????????? ?????? ???????????? ?????????? ?? 'È… - Link4Universe : Scoperto un possibile pianeta oceano!! Intorno ad una stella a circa 100 anni luce, è stato scoperto un pianeta (T… - sbonaccini : È ufficiale: da oggi brilla una stella in più sulla Walk of Fame di Hollywood. È stata posata la stella dedicata… - _mil3n_ : RT @acmilan: #OnThisDay in 2003 ?? A young Brazilian made his #ACMilan debut. His name: ?????????????? ?????????????? ?????? ???????????? ?????????? ?? 'È nata una st… - Mia89371456 : RT @fatina909: ???????? STELLA, ha 4 mesi e da adulta sarà una taglia medio contenuta. simil lagotto. BELLA, SIMPATICA E SPETTINATA. È UNA CU… -