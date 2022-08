Un posto al sole | spoiler | una nuova donna per Michele | ma Rossella non ci sta

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Ad Unal, nel corso dei prossimi episodi, nonostante i riflettori continueranno ad essere puntati su Viola e Susanna e sulla caccia a Lello Valsano, ci sarà spazio anche per la vita sentimentale di. Glidella soap opera di Rai 3, infatti, sottolineano che presto, a Napoli, arriverà un nuovo personaggio che graviterà proprio intorno al giornalista e destabilizzerà non poco gli equilibri die Silvia., in particolare, riceverà la visita di Fabiana, unaconosciuta a Milano quando si era trasferito lì per lavoro, subito dopo la separazione dalla moglie. Intanto, il giornalista si renderà conto di quanto sia marginale all'interno della sua famiglia dal momento che Silvia familiarizzerà sempre più con Riccardo e consoliderà ...