Ultime Notizie – Ucraina | Zelensky | “Il progetto della Russia non deve diventare realtà”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 31 agosto 2022) “Ilsull’nonuna. Per questo non dovete rimanere in silenzio rispetto alla guerra che è stata scatenata contro l’: noi siamo le vittime di un’aggressione spaventosa”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr, in un videomessaggio trasmesso questa sera alla cerimonia di inaugurazione79esima edizioneMostra del Cinema di Venezia. E proprio al mondo del cinema, si è rivolto: “Di questa guerra contro di noi, contro il popolo ucraino, siparlare ovunque. Non rimanete in silenzio su questa guerra”. “Restare in silenzio significa dimenticare i nomi dei nostri morti”, ha ...