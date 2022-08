Udienza generale | Papa | Come fare la scelta giusta nella vita di tutti i giorni?

Agenzia_Ansa : Il Papa: 'Ascoltare il grido della terra, fermarne la distruzione'. 'L'anniversario della Seconda Guerra mondiale s… - Avvenire_Nei : Udienza. Il Papa: la Terra geme e ci implora di fermare sua distruzione - annabiso73 : RT @TV2000it: “Prendere una decisone bella, giusta, ti porta sempre una gioia finale: forse nel cammino si deve soffrire un po’, ma alla fi… - AlfioGiulio : RT @TV2000it: “Prendere una decisone bella, giusta, ti porta sempre una gioia finale: forse nel cammino si deve soffrire un po’, ma alla fi… - daniele19921 : RT @KattInForma: ???? BOLLETTINO SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE L’ Udienza Generale -

'In tutto questo - ha detto il Papa nella primadedicata a qesto tema - si concretizza un progetto di vita, e anche la nostra relazione con Dio'. Conoscenza, esperienza, affetti, ...Papa Francesco è tornato a gridare a gran voce contro la guerra, di qualsiasi tipo e in qualsiasi latitudine. Durante i saluti in lingua polacca, al termine dell', il Pontefice ha ricordato che domani la nazione celebrerà "l'anniversario dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, che ha segnato così dolorosamente la nazione polacca. Oggi ...RIETI - «Saluto con affetto i fedeli di Rieti e di Amatrice», ha detto Papa Francesco al termine dell'udienza generale in Sala Nervi. «La vostra presenza - ha proseguito ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...