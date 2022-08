“Rosa Russo Iervolino è morta” | ma lei smentisce | “Sto bene | solo un po’ di mal di schiena”

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Nella mattinata di oggi è circolata in rete la notizia, ripresa anche da alcune importanti testate giornalistiche, della morte di, sindaco di Napoli per due mandati, dal 2001 al 2011. Tutto falso. Dopo poco è infatti arrivata la smentita della diretta interessata, che tra qualche giorno compirà 86 anni: “Sto, non c’è male, houn po’ di mal di. Stamattina ho ricevuto un sacco di telefonate, ho pensato che fosse successo qualcosa a qualcuno e invece non era successo niente”, ha commentatoa LaPresse. “La notizia della morte dellaè assolutamente infondata. Lo si apprende dai familiari che confermano che l’ex sindaco è a casa, serena e in salute”, aveva fatto sapere poco prima tramite una nota ...

Corriere : La notizia della morte di Rosa Russo Iervolino è stata smentita. Ci scusiamo per l’errore con l’interessata, con la… - fanpage : Rosa Russo Iervolino è viva Il figlio Michele: 'Mia madre è viva, sta bene saluta tutti. Ci sono arrivate un sacco… - LucaBizzarri : Qualcuno ha salvato il tweet di Salvini con il ricordo di Rosa Russo Iervolino, quello “dai scriviamolo per primi,… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: 'Rosa Russo Iervolino è morta'. Ma l'ex ministra smentisce: 'Sto bene, ho solo un po' di mal di schiena' - guastalla_anna : @LaStampa Fake, auguri donna Rosa Russo Jervolino -

La notizia corre sul web, i figli: "è viva e vi saluta tutti. Non so quale idiota l'abbia messa in giro, facciamo le corna". Tra pochi giorni compirà 86 ...Stamattina diversi giornali online hanno diffuso la notizia della morte diIervolino . La fretta di pubblicare ha spinto molti a fidarsi della concorrenza senza però verificare le fonti. L'ex sindaco di Napoli invece sta bene come fatto sapere all'agenzia di ...NAPOLI - La notizia che si è diffusa in mattinata della morta di Rosa Russo Iervolino, ex Ministro ed ex Sindaco di Napoli, "è assolutamente infondata". Lo ..."Quando lo abbiamo detto a mamma si è fatta una bella risata". A dirlo all'ANSA è Michele Russo, figlio di Rosa Russo Jervolino, ex sindaco di Napoli ed esponente di spicco della Dc, parlando della fa ...