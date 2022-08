Ora sì, l’Atalanta e Ilicic si dicono davvero addio: risolto il contratto dello sloveno (Di mercoledì 31 agosto 2022) l’Atalanta saluta definitivamente uno dei trascinatori degli ultimi anni. Nella serata di mercoledì il club ha comunicato l’avvenuta risoluzione consensuale del contratto che legava Josip Ili?i? alla Dea. “Dal 2017 ha incantato Bergamo con le sue giocate, le sue invenzioni, la sua classe purissima” scrive la società nel comunicato ufficiale, “In campo ci ha fatto sognare con le sue magie, fuori ci ha fatto commuovere per sensibilità e umanità. Il poker di Valencia resterà per sempre il manifesto del fuoriclasse Ili?i?, il nobile gesto di donare il pallone di quella magica serata all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è il ritratto dell’uomo Josip. Hai incantato Bergamo con le tue giocate, ci hai fatto sognare in campo e commuovere fuori. Grazie di tutto, Prof You enchanted Bergamo with your plays, made us dream on the pitch and moved us off it. ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 31 agosto 2022)saluta definitivamente uno dei trascinatori degli ultimi anni. Nella serata di mercoledì il club ha comunicato l’avvenuta risoluzione consensuale delche legava Josip Ili?i? alla Dea. “Dal 2017 ha incantato Bergamo con le sue giocate, le sue invenzioni, la sua classe purissima” scrive la società nel comunicato ufficiale, “In campo ci ha fatto sognare con le sue magie, fuori ci ha fatto commuovere per sensibilità e umanità. Il poker di Valencia resterà per sempre il manifesto del fuoriclasse Ili?i?, il nobile gesto di donare il pallone di quella magica serata all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è il ritratto dell’uomo Josip. Hai incantato Bergamo con le tue giocate, ci hai fatto sognare in campo e commuovere fuori. Grazie di tutto, Prof You enchanted Bergamo with your plays, made us dream on the pitch and moved us off it. ...

