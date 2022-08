Mendes spinge ancora per lo scambio Osimhen-Ronaldo: filtra la volontà del nigeriano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il colpo di scena di questo fine mercato potrebbe essere un clamoroso arrivo di Cristiano Ronaldo al Napoli. La trattativa, che sembrava solo una suggestione, è diventata realtà dopo il primo contatto fra l’agente del calciatore Jorge Mendes e la dirigenza azzurra avvenuto nei giorni scorsi. Il tempo, però, stringe e questo rende molto difficile che questa operazione vada in porto. L’edizione odierna di Tuttosport spiega però che per Mendes non è ancora detta l’ultima parola: il manager di Cr7 sta infatti ancora provando a chiudere l’affare alle condizioni imposte dal Napoli, con il Manchester United che dovrebbe offrire almeno 120 milioni per Osimhen e pagare almeno il 75% dell’ingaggio del portoghese. Cristiano Ronaldo Napoli (Getty ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il colpo di scena di questo fine mercato potrebbe essere un clamoroso arrivo di Cristianoal Napoli. La trattativa, che sembrava solo una suggestione, è diventata realtà dopo il primo contatto fra l’agente del calciatore Jorgee la dirigenza azzurra avvenuto nei giorni scorsi. Il tempo, però, stringe e questo rende molto difficile che questa operazione vada in porto. L’edizione odierna di Tuttosport spiega però che pernon èdetta l’ultima parola: il manager di Cr7 sta infattiprovando a chiudere l’affare alle condizioni imposte dal Napoli, con il Manchester United che dovrebbe offrire almeno 120 milioni pere pagare almeno il 75% dell’ingaggio del portoghese. CristianoNapoli (Getty ...

