Ma per chi voteranno i 4 candidati sindaco di un anno fa? Mistero napoletano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNotarlo oggi, nella giornata in cui, dandola (come capitò a Mark Twain, esageratamente) per deceduta, Rosetta Iervolino si è trovata costretta a dichiarare all'agenzia La Presse "sto bene, non c'è male, ho solo un po' di mal di schiena", notarlo oggi, rimanendo in tema di necrologi, fa capire che questi ultimi sarebbero da fare per chi è morta sul serio: l'appartenenza partitica. E insomma: a 25 giorni dal giorno delle elezioni politiche, per chi voteranno i quattro principali candidati sindaco che un anno fa di questi tempi si davano battaglia per Palazzo San Giacomo? Mistero napoletano. Gaetano Manfredi, Catello Maresca, Antonio Bassolino e Alessandra Clemente come voteranno il 25 settembre? Per un ...

