LIVE Musetti-Goffin 3-6 7-5 4-3, US Open 2022 in DIRETTA: break a favore dell’azzurro! (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALTMEIER (3° MATCH DALLE 17.00) GAME Musetti! Se la cava Lorenzo, che avrà sicuramente la possibilità di servire per il set! 40-30 Ace Musetti! Palla del 5-3! 30-30 Rischio enorme di Musetti, che aveva sbagliato la volée risolutiva ma Goffin non ne approfitta. 15-30 Con aggressività Musetti colma parte dello svantaggio. 0-30 Che passante di rovescio del belga! Situazione pericolosa per Lorenzo. 0-15 Grande attacco di Goffin, che costringe Musetti a mettere la palla in rete. E ARRIVA IL break Musetti, 4-3! Ora la possibilità di allungare! 30-40 Steccato il dritto sulla seconda di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-ALTMEIER (3° MATCH DALLE 17.00) GAME! Se la cava Lorenzo, che avrà sicuramente la possibilità di servire per il set! 40-30 Ace! Palla del 5-3! 30-30 Rischio enorme di, che aveva sbagliato la volée risolutiva manon ne approfitta. 15-30 Con aggressivitàcolma parte dello svantaggio. 0-30 Che passante di rovescio del belga! Situazione pericolosa per Lorenzo. 0-15 Grande attacco di, che costringea mettere la palla in rete. E ARRIVA IL, 4-3! Ora la possibilità di allungare! 30-40 Steccato il dritto sulla seconda di ...

