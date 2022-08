LIVE Berrettini-Grenier 2-6 6-1 7-6 6-5, US Open 2022 in DIRETTA: due palle break salvate dal romano nell’11° game (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-KEYS (2° MATCH DALLE 17.00) 6-5 Berrettini, ed è in rete il dritto di Grenier. Si salva Matteo, in un modo o nell’altro, e si assicura almeno il tie-break. Vantaggio Berrettini, il dritto aiuta eccome il romano nella spinta continua e nell’avanzamento! 40-40, 2a parità: prima vincente al centro per annullare la palla break! Vantaggio Grenier, palla break, Berrettini si prende la via della rete, ma questa volta la volée di rovescio è respinta dal nastro. 40-40 Fortuna ancora più clamorosa di altre volte di Berrettini! Nastro colpito sul dritto violento che voleva essere ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CAMILA GIORGI-KEYS (2° MATCH DALLE 17.00) 6-5, ed è in rete il dritto di. Si salva Matteo, in un modo o nell’altro, e si assicura almeno il tie-. Vantaggio, il dritto aiuta eccome ilnella spinta continua e nell’avanzamento! 40-40, 2a parità: prima vincente al centro per annullare la palla! Vantaggio, pallasi prende la via della rete, ma questa volta la volée di rovescio è respinta dal nastro. 40-40 Fortuna ancora più clamorosa di altre volte di! Nastro colpito sul dritto violento che voleva essere ...

