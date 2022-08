La Meloni a “Chi” «Sono una combattente e non rinuncerò a nulla di ciò che riguarda mia figlia» (Di mercoledì 31 agosto 2022) Giorgia Meloni, una fragilità nascosta nelle pieghe di una combattività che fanno di lei una guerriera alla guida del primo partito del Paese. Una donna capace di stemperare le insicurezze tipicamente femminili in una determinazione politica che, in un’intervista al settimanale Chi, oggi in edicola e rilanciata da tutti i principali quotidiani, le fa dire: «I sondaggi ci danno al 24%: siamo più in alto di tutti perché siamo i più seri. Se mi sento pronta a diventare la prima donna premier in Italia? Mi Sono sentita spesso inadeguata, a dire la verità, e a volte tutto mi sembra più grande di me. Ma Sono un soldato, io, una combattente. Combatto e Sono sicura che la gente ci seguirà. Verrà a votare». Giorgia Meloni nell’intervista a “Chi” rilanciata dai principali quotidiani Un esempio ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 31 agosto 2022) Giorgia, una fragilità nascosta nelle pieghe di una combattività che fanno di lei una guerriera alla guida del primo partito del Paese. Una donna capace di stemperare le insicurezze tipicamente femminili in una determinazione politica che, in un’intervista al settimanale Chi, oggi in edicola e rilanciata da tutti i principali quotidiani, le fa dire: «I sondaggi ci danno al 24%: siamo più in alto di tutti perché siamo i più seri. Se mi sento pronta a diventare la prima donna premier in Italia? Misentita spesso inadeguata, a dire la verità, e a volte tutto mi sembra più grande di me. Maun soldato, io, una. Combatto esicura che la gente ci seguirà. Verrà a votare». Giorgianell’intervista a “Chi” rilanciata dai principali quotidiani Un esempio ...

