(Di mercoledì 31 agosto 2022) Bianconeri a quota 8 insieme a Milan, Napoli e Lazio. A fine primo tempo Szczesny si fa male ed esce in barella

Vlahovic sta diventando uno specialista ?? Si sblocca Milik ? La Juve batte lo Spezia. La Juve batte lo Spezia ma non brilla, a segno Vlahovic e Milik. La Juventus batte col minimo sforzo lo Spezia, 2-0 allo stadium. Oggi la Juve vince una partita che dire imbarazzante è un complimento sotto tutti i punti di vista, perchè? Per ave…

TORINO. Pur senza brillare la Juventuslo Spezia 2 - 0 centrando la seconda vittoria stagionale. All'Allianz Stadium decidono la ...ritmi fanno ancora fatica a decollare e soltanto al 66' la...La Juventuslo Spezia 2 - 0 grazie alle reti di Vlahovic e Milik . Per il serbo gol ancora una volta su punizione, praticamente identico a quello visto contro la Roma. Fischi a tratti del pubblico per il ...(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Il Lecce frena sull'1-1 Napoli al Maradona nella quarta giornata del campionato di Serie A. Al gol di Elmas risponde ...Perla di Vlahovic in apertura, poi il primo gol bianconero di Milik: la Juve batte lo Spezia. Napoli stop contro il Lecce ...