In Iraq la tensione resta alta

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Il primo ministro iracheno Mustafa Al-Kadhimi, ha annunciato di aver formato un comitato investigativo per identificare i responsabili delle proteste che a Baghdad hanno causato almeno 30 morti e oltre 400 feriti. Al-Kadhimi ha detto nel suo discorso al popolo iracheno, seguito dall'Agenzia di stampa irachena (INA): «Parlo con voi oggi e sono rattristato per la situazione in cui ci ha portato il conflitto politico, ringrazio le forze di sicurezza per la loro presa di posizione poiché alcune parti vogliono trascinarle nel conflitto ma le nostre forze si schierano dalla parte del Paese nel quale da più di due anni adottiamo una politica di restrizione delle armi nonostante tutte le accuse, gli appelli e i missili che ci sono stati lanciati contro». Al-Kadhimi ha anche parlato di coloro che avrebbero sparato sulla folla: «Abbiamo formato una commissione d'inchiesta per determinare ...