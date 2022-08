Il figlio di Rosa Russo Iervolino smentisce la morte

(Di mercoledì 31 agosto 2022) "Mia madre è viva, sta bene saluta tutti. Ci sono arrivate un sacco di telefonate ma per fortuna sta bene. Non direi che è uno scherzo di cattivo gusto, spero semplicemente che qualcuno si sia sbagliato". Così Micheleha smentito parlando con l'agenzia LaPresse la notizia delladi sua madre,, diffusasi in mattinata., due volte sindaco di Napoli e più volte ministro, compirà 85 anni il prossimo 17 settembre. Fu la prima donna a ricoprire il ruolo di sindaco nella città partenopea a anche al Viminale prima di lei non era mai stata ministro nessun altra donna:fu a capo degli Interni tra il 1998 e il 1999, con D'Alema premier. In quell'anno firmò la legge contro gli ...

... fanno sapere i familiari dell'ex sindaco di Napoli che confermano che l'ex ministro è "a casa, serena e in salute"Russo Iervolino "sta benissimo": lo affermano ile la figlia dell'ex ...La notizia della morte diRusso Iervolino 'è assolutamente infondata'. E' quanto fa sapere la famiglia dell'ex sindaca di ... ' Sta bene, saluta tutti ' spiega il. 'Ci sono arrivate un sacco ... Addio a Rosa Russo Iervolino, sindaco di Napoli e prima donna a capo del Viminale: si sposò con Aldo Moro ... "Ci sono arrivate un sacco di telefonate ma per fortuna sta bene. Non direi che è uno scherzo di cattivo gusto, spero semplicemente che qualcuno si sia sbagliato".