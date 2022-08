Continua il giro dello Stivale di Simone Verdi: l’ex Napoli riparte dall’Hellas Verona (Di mercoledì 31 agosto 2022) Arrivò al Napoli nell’estate del 2018 per circa 25 milioni di euro, dopo un inseguimento durato mesi. Simone Verdi veniva da un’ottima stagione al Bologna. Dopo un solo anno a Napoli ha lasciato direzione Torino, dove non ha mai trovato continuità. Ha fatto discretamente bene alla Salernitana, contribuendo alla salvezza della squadra di Nicola, ma era in prestito secco ed è ritornato alla base, la squadra campana non l’ha comprato. Ora Verdi riparte dall’Hellas Verona, si metterà a disposizione di Cioffi per cercare di rilanciarsi. Lo riferisce Sky, che specifica anche la formula: Verona, fatta per Simone Verdi dal Torino. l’ex Salernitana arriva in prestito di riscatto che diventa ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 31 agosto 2022) Arrivò alnell’estate del 2018 per circa 25 milioni di euro, dopo un inseguimento durato mesi.veniva da un’ottima stagione al Bologna. Dopo un solo anno aha lasciato direzione Torino, dove non ha mai trovato continuità. Ha fatto discretamente bene alla Salernitana, contribuendo alla salvezza della squadra di Nicola, ma era in prestito secco ed è ritornato alla base, la squadra campana non l’ha comprato. Ora, si metterà a disposizione di Cioffi per cercare di rilanciarsi. Lo riferisce Sky, che specifica anche la formula:, fatta perdal Torino.Salernitana arriva in prestito di riscatto che diventa ...

