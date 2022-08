Come usare la crema solare per proteggere la pelle dagli Uv (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Applicare un filtro, una crema solare è fondamentale per proteggere la pelle, fin dall’infanzia, dai danni dovuti all’esposizione a raggi Uv. Invecchiamento cutaneo, eritemi e scottature sono fattori di rischio di alcune forme di tumore, tra cui il melanoma, il carcinoma basocellulare e quello spinocellulare. Oltre alla crema, soprattutto d’estate, serve una gestione oculata dell’esposizione al sole, limitandola nelle ore più calde e proteggendosi con cappello e occhiali, in modo da evitare anche danni oculari. Sono alcuni consigli riportati in un articolo pubblicato su ‘Alleati per la Salute’ (www.alleatiperlasalute.it), portale dedicato all’informazione medico-scientifica realizzato da Novartis. Per effettuare la giusta scelta e proteggere la pelle ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Applicare un filtro, unaè fondamentale perla, fin dall’infanzia, dai danni dovuti all’esposizione a raggi Uv. Invecchiamento cutaneo, eritemi e scottature sono fattori di rischio di alcune forme di tumore, tra cui il melanoma, il carcinoma basocellulare e quello spinocellulare. Oltre alla, soprattutto d’estate, serve una gestione oculata dell’esposizione al sole, limitandola nelle ore più calde e proteggendosi con cappello e occhiali, in modo da evitare anche danni oculari. Sono alcuni consigli riportati in un articolo pubblicato su ‘Alleati per la Salute’ (www.alleatiperlasalute.it), portale dedicato all’informazione medico-scientifica realizzato da Novartis. Per effettuare la giusta scelta ela...

