Aubameyang, mascella fratturata da dei rapinatori (Di mercoledì 31 agosto 2022) Aubameyang vittima di una rapina nella sua casa di Barcellona: i rapinatori lo hanno colpito con una sprangata sulla mascella Brutta disavventura per Aubameyang. Il calciatore ha subito una rapina nella sua casa di Barcellona. I rapinatori lo hanno aggredito, picchiandolo con una spranga, causandogli una frattura della mascella. Danno fisico e psicologico che terrà il gabonese out per alcune settimane e potrebbe fargli decidere di trasferirsi al Chelsea. Non è infatti il primo caso di aggressione o rapina ad un calciatore del Barcellona in questa estate: poche settimane fa, la vittima fu Lewandowski. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022)vittima di una rapina nella sua casa di Barcellona: ilo hanno colpito con una sprangata sullaBrutta disavventura per. Il calciatore ha subito una rapina nella sua casa di Barcellona. Ilo hanno aggredito, picchiandolo con una spranga, causandogli una frattura della. Danno fisico e psicologico che terrà il gabonese out per alcune settimane e potrebbe fargli decidere di trasferirsi al Chelsea. Non è infatti il primo caso di aggressione o rapina ad un calciatore del Barcellona in questa estate: poche settimane fa, la vittima fu Lewandowski. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Aubameyang, mascella fratturata da dei rapinatori - zazoomblog : Paura per Aubameyang: mascella rotta dai ladri dopo una rapina - #Paura #Aubameyang: #mascella #rotta - AMinghetti : RT @CalcioFinanza: #Aubameyang, lungo stop: i rapinatori gli hanno fratturato la mascella con una spranga - NcomeINFINITO : RT @CalcioFinanza: #Aubameyang, lungo stop: i rapinatori gli hanno fratturato la mascella con una spranga - LeBombeDiVlad : ???? #Barcellona, #Aubameyang fuori per alcune settimane ?? Rottura della mascella in seguito ad una rapina #LBDV… -