Aubameyang | lungo stop | mascella rotta dai rapinatori

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Non solo lo shock per l’aggressione e la rapina in casa. L’attaccante del Barcellona Pierre-Emerickha riportato una frattura alla, causata da un colpo di spranga inferto daiche si sono introdotti nella sua abitazione. Lo scrive il giornalista di The Athletic David Ornstein. Nei giorni scorsi, persone incappucciate sono entrate nella L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

heyjude_90 : RT @CalcioFinanza: #Aubameyang, lungo stop: i rapinatori gli hanno fratturato la mascella con una spranga - disagioscout : RT @CalcioFinanza: #Aubameyang, lungo stop: i rapinatori gli hanno fratturato la mascella con una spranga - pasto_388 : RT @CalcioFinanza: #Aubameyang, lungo stop: i rapinatori gli hanno fratturato la mascella con una spranga - CalcioFinanza : #Aubameyang, lungo stop: i rapinatori gli hanno fratturato la mascella con una spranga - FcInterNewsit : Barça, lungo stop per Aubameyang: mascella fratturata dai rapinatori -

Fcinternews.it

... seguito adall'Inter.16.21 - Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, nervi ...Fulham è praticamente fatta così come Calafiori al Basilea.15.54 - Il Chelsea non molla: ...Paura per Pierre - Emerick, attaccante gabonese del Barcellona. Secondo quanto riportato da " El Paìs " e da altri ...Le operazioni di salvataggio dell'uomo sono state accolte da un... Barça, lungo stop per Aubameyang: mascella fratturata dai rapinatori (ANSA) - MADRID, 29 AGO - L'attaccante del Barcellona Pierre-Emerick Aubameyang è stato vittima nella notte di una rapina a mano armata mentre si trovava in casa: lo riportano ...Incubo ad occhi aperti per Aubameyang, l'attaccante del Barcellona e sua moglie hanno subito un'aggressione nel cuore della notte.