Ascolti TV | Martedì 30 agosto 2022 La Mantide 8 2% doppiata dal film di Rai1 16 1% Giordano riparte dall’8 4% | Berlinguer al 6 6%

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Per sempre la mia ragazza Nella serata di ieri,30, suPer sempre la mia ragazza ha conquistato 2.285.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale5 la prima puntata de Laha incollato davanti al video 1.124.000 spettatori con uno share dell’8.2%. Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei in replica arriva a 887.000 spettatori (5.8%). Su Italia1 Fast and Furious ha raccolto 909.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 l’esordio stagionale di #Cartabianca è seguito da 862.000 spettatori con il 6.6%. Su Rete4 il ritorno di Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 940.000 spettatori (8.4%). Su La7 In Onda – Prima Serata registra 528.000 spettatori pari al 3.6%. Su Tv8 Inferno di cristallo segna 309.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Ex è visto da 379.000 spettatori (2.8%). Access Prime Time Su ...