Ascolti tv, in prima serata La mantide non convince Rai 1 doppia Canale 5 con una replica (Di mercoledì 31 agosto 2022) Siamo arrivati alla fine di agosto ma gli Ascolti della prima serata ancora non decollano. Nulla da fare ieri, 30 agosto 2022, per Canale 5 che ha proposto in prime time l'avvincente serie tv francese La mantide ( La mante). La serie si è fermata al milione di spettatori, non andando neppure oltre l'8 % di share. Un risultato sicuramente deludente che non è specchio del valore del prodotto. La serie tv infatti è parecchio avvincente ma non ha conquistato il pubblico di Canale 5. Per Rai 1 vittoria più che facile su Canale 5: si vola sopra i 2 milioni di spettatori con il film Per sempre la mia ragazza ( una replica era infatti andato in onda la scorsa estate). Con un film già visto quindi, e con il minimo sforzo, la rete ammiraglia Rai si porta a casa ...

