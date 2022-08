Unione popolare, domani de Magistris presenta a Napoli i candidati (Di martedì 30 agosto 2022) Luigi de Magistris, portavoce di Unione popolare, presenterà domani a Napoli le candidate e i candidati dei collegi in Campania di Camera e Senato. La conferenza stampa si terrà mercoledì alle 11 al cinema Modernissimo in via Cisterna dell’olio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 30 agosto 2022) Luigi de, portavoce di, presenteràle candidate e idei collegi in Campania di Camera e Senato. La conferenza stampa si terrà mercoledì alle 11 al cinema Modernissimo in via Cisterna dell’olio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

fffitalia : Nota di merito a @jetdeiricchi, tra i primi ad aver sollevato la questione nel nostro paese. Al momento le liste ch… - demagistris : La guerra in Ucraina non si placa, con il rischio di catastrofe atomica nella centrale nucleare, ma non se ne deve… - demagistris : Privatizzare energia, gas e beni comuni, porta a speculazioni e prezzi fuori controllo. Tutti i partiti che hanno g… - duke_79 : @unione_popolare Faccio parte della “gente comune” e ritengo che le vs idee sono una sciagura. L’abilità a governar… - gabriele_cecca : @AndreaRoventini @unione_popolare @Azione_it Azione fa abbastanza ridere ma mi sembra in buona compagnia. Io person… -