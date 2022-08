Ultime Notizie – Meghan: “Harry mi ha detto di aver perso suo padre” (Di martedì 30 agosto 2022) Harry mi ha detto “di aver perso suo padre”. Una nuova intervista di Meghan Markle agita le acque della monarchia britannica, lasciando intendere che il marito abbia rotto i rapporti con il padre Carlo. Intervistata dal magazine americano The Cut nella sua casa californiana di Montecito, la 41enne duchessa di Sussex è tornata sui difficili rapporti con la famiglia reale, alla vigilia del 25mo anniversario della morte di Lady Diana. Ho sovvertito “le dinamiche della gerarchia” dei royals per il “semplice fatto di esistere”, ha affermato, aggiungendo che “serve molto sforzo per perdonare” quanto è accaduto quando lei e Harry hanno deciso di abbandonare il loro status reale nel gennaio 2020, trasferendosi prima in Canada e poi negli Stati Uniti. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022)mi ha“disuo”. Una nuova intervista diMarkle agita le acque della monarchia britannica, lasciando intendere che il marito abbia rotto i rapporti con ilCarlo. Intervistata dal magazine americano The Cut nella sua casa californiana di Montecito, la 41enne duchessa di Sussex è tornata sui difficili rapporti con la famiglia reale, alla vigilia del 25mo anniversario della morte di Lady Diana. Ho sovvertito “le dinamiche della gerarchia” dei royals per il “semplice fatto di esistere”, ha affermato, aggiungendo che “serve molto sforzo per perdonare” quanto è accaduto quando lei ehanno deciso di abbandonare il loro status reale nel gennaio 2020, trasferendosi prima in Canada e poi negli Stati Uniti. ...

