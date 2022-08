Ufficiale | Fabian Ruiz è un nuovo giocatore del PSG

sscnapoli : ?? Ufficiale la cessione di @FabianRP52 al @PSG_inside - DiMarzio : #Calciomercato | @PSG_inside, ufficializzato l'arrivo di #FabianRuiz - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale UFFICIALE – Fabian Ruiz è un nuovo calciatore del PSG: UFFI… - sportface2016 : PSG, ufficiale il trasferimento di Fabian Ruiz dal Napoli: contratto di cinque anni - Fantacalcio : UFFICIALE - Napoli, ceduto Fabian Ruiz -

... si tratta sulla buonuscita con il Psg che intanto ha accoltoRuiz. E dal club parigino è in uscita Paredes, la confermaè arrivata dalle parole di Galtier in conferenza stampa, il ...Umberto Tessier) CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/Rieder nel mirino con Vranckx al Milan DIRETTA ... basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito...(ANSA) - NAPOLI, 30 AGO - Fabian Ruiz è ufficialmente passato dal Napoli al Paris Saint Germain. Lo ha annunciato il club francese in un tweet in cui il Psg si dice "onorato di annunciare la firma di ...Fabian Ruiz è un nuovo calciatore del PSG. Al Napoli vanno 21,5 milioni più bonus, lo spagnolo firma a 5 milioni fino al 2027.