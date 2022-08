She-Hulk: Attorney at Law, Megan Thee Stallion entra nel cast della serie (Di martedì 30 agosto 2022) Megan Thee Stallion, nota rapper, entrerà a far parte del cast di She-Hulk: Attorney at Law, la nuova serie Disney+ ambientata nel mondo Marvel. Fin dal primo episodio di She-Hulk: Attorney at Law era chiaro che la serie fosse incentrata su donne forti, quindi ha perfettamente senso che la creatrice della hit "Hot Girl Summer" ne farà parte. La rapper Megan Thee Stallion entrerà infatti nel cast dello show Disney+, in un ruolo per ora sconosciuto. She-Hulk: Attorney at Law vede come protagonista Jennifer Walters (Tatiana Maslany), cugina di Bruce Banner (Mark Ruffalo) che ha l'obiettivo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 agosto 2022), nota rapper, entrerà a far parte deldi She-at Law, la nuovaDisney+ ambientata nel mondo Marvel. Fin dal primo episodio di She-at Law era chiaro che lafosse incta su donne forti, quindi ha perfettamente senso che la creatricehit "Hot Girl Summer" ne farà parte. La rapperentrerà infatti neldello show Disney+, in un ruolo per ora sconosciuto. She-at Law vede come protagonista Jennifer Walters (Tatiana Maslany), cugina di Bruce Banner (Mark Ruffalo) che ha l'obiettivo ...

orgoglionerd : She-Hulk: pubblicate alcune delle poesie composte da Abominio - Screenweek : #SheHulk un poster dedicato a #EmilBlonsky - zafkiel72 : @EmilioPonz Confermo...the Sandman molto bello, primo episodio in effetti WTF ma poi decolla. Molto fedele alla nov… - ParliamoDiNews : She Hulk 1×02 – Bentornato Abominio #30Agosto #SheHulk #disney+ #marvel #One #tatianamaslany - drverona19 : @GioiaSmith91 @Webbeautifulwo4 @Selfiesexy90 @Purevpn_ @corpisensuali2 @tetteadvisor @SoloTette3 @blackcorner_off… -