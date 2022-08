Sassuolo, Carnevali: “Trattenere Berardi non è stato facile, ma non volevamo smantellare” (Di martedì 30 agosto 2022) “Trattenere Berardi non è stato facile, abbiamo avuto delle richieste ma non volevamo smantellare la squadra. Abbiamo ceduto giocatori importanti come Raspadori e Scamacca mentre Frattesi e altri sono rimasti con noi. Speriamo che queste scelte ci portino dei risultati oltre agli investimenti fatti su alcuni giovani di molta qualità”. Così l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ai microfoni di Dazn nell’immediato pre partita di Sassuolo-Milan, match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) “non è, abbiamo avuto delle richieste ma nonla squadra. Abbiamo ceduto giocatori importanti come Raspadori e Scamacca mentre Frattesi e altri sono rimasti con noi. Speriamo che queste scelte ci portino dei risultati oltre agli investimenti fatti su alcuni giovani di molta qualità”. Così l’amministratore delegato del, Giovanni, ai microfoni di Dazn nell’immediato pre partita di-Milan, match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. SportFace.

