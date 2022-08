Roma, beccati a svaligiare le auto in sosta: 3 arresti (Di martedì 30 agosto 2022) Stavano rubando all’interno delle auto in sosta quando sono stati sorpresi dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro. beccati mentre rovistavano nelle auto in sosta I tre uomini, tre cittadini cileni, di 31, 33 e 38 anni, senza fissa dimora, sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso. I militari stavano camminando lungo via Francesco Negri quando hanno visto un uomo fermo che aspettava, aveva il ruolo di vedetta, mentre altri due stavano rovistando all’interno di due auto parcheggiate dopo aver sfondato i vetri dei deflettori sinistri, utilizzando dei cacciaviti. I Carabinieri arrestano tutti e 3 Gli uomini dell’Arma sono stati tempestivi nell’intervento e hanno immediatamente bloccato tutti e tre e recuperato ciò che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 agosto 2022) Stavano rubando all’interno delleinquando sono stati sorpresi dai Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaSan Pietro.mentre rovistavano nelleinI tre uomini, tre cittadini cileni, di 31, 33 e 38 anni, senza fissa dimora, sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso. I militari stavano camminando lungo via Francesco Negri quando hanno visto un uomo fermo che aspettava, aveva il ruolo di vedetta, mentre altri due stavano rovistando all’interno di dueparcheggiate dopo aver sfondato i vetri dei deflettori sinistri, utilizzando dei cacciaviti. I Carabinieri arrestano tutti e 3 Gli uomini dell’Arma sono stati tempestivi nell’intervento e hanno immediatamente bloccato tutti e tre e recuperato ciò che ...

CorriereCitta : Roma, beccati a svaligiare le auto in sosta: 3 arresti - BaglioniLaura : RT @Ale_Is_Back: Animali! Intanto, oggi, sono partiti 8 avvisi di garanzia per dei novax-proPutin beccati qui su Twitter. No Vax, nuovi in… - Ale_Is_Back : Animali! Intanto, oggi, sono partiti 8 avvisi di garanzia per dei novax-proPutin beccati qui su Twitter. No Vax, n… - Valter54341695 : @se__telefoNANDO Si certo, sono d'accordo! Ma nessuna disperazione anzi bella sfida!! Però se nn li avessimo beccat… - infoitcultura : Francesco Totti, 'a casa di Noemi a vedere la Roma': chi li ha beccati -