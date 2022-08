Reddito di cittadinanza | quanti beneficiari e quali importi | i dati Inps

(Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – A luglio 1,17 milioni di nucleideldio della pensione di, per 2,49 milioni di persone, con un importo medio di 551 euro. Isono diffusi dall’osservatorio dell’. Nei primi sette mesi del 2022 (periodo gennaio-luglio) i nucleidi almeno una mensilità didi(RdC) o di Pensione di(PdC) sono stati 1,61 milioni, per un totale di 3,52 milioni di persone coinvolte. Nel mese di luglio, afferma l’, i nucleidi rdc/pdc sono stati 1,17 milioni (1,05 milioni rdc e 117mila pdc), con 2,49 milioni di persone coinvolte (2,36 milioni rdc e 132mila pdc) e un importo ...

Importo medio a 551 euro . Nei primi sette mesi del 2022 (periodo gennaio - luglio) i nuclei beneficiari di almeno una mensilita' didio di Pensione disono stati 1,61 milioni, per un totale di 3,52 milioni di persone coinvolte. Lo rende noto l'Inps. Nel solo mese di luglio, i nuclei beneficiari ...Per i nuclei con presenza di minori (365mila, con 1,3 milioni di persone coinvolte), l'importo medio mensile e' di 682 euro, e va da un minimo di 590 euro per i nuclei composti da due persone a 742 ...(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Nei primi sette mesi dell'anno, ovvero da gennaio a luglio 2022, l'importo complessivamente erogato alle famiglie destinatarie del Reddito e della Pensione di cittadinanza (Rdc ...Riforma pensioni 2022, ultime notizie verso le Elezioni: Quota 41, Quota 102, Fornero e flessibilità. Cosa può succedere dopo il voto ...