Psg non convoca Paredes; Galtier 'ha testa alla Juve' (Di martedì 30 agosto 2022) Leandro Paredes non fa parte della lista dei convocati del Paris SG per la partita di campionato di domani contro il Tolosa. Motivo della sua assenza è il mercato, visto che il suo trasferimento alla ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 30 agosto 2022) Leandronon fa parte della lista deiti del Paris SG per la partita di campionato di domani contro il Tolosa. Motivo della sua assenza è il mercato, visto che il suo trasferimento...

GiovaAlbanese : #Galtier in conferenza stampa: «#Paredes non sarà nel gruppo per la partita di domani, ha trovato l’accordo con la … - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | La @juventusfc continua a trattare con il @PSG_inside per #Paredes: non c'è ancora accordo… - MarcoGuidi13 : UPDATE #Paredes non convocato per la trasferta di Tolosa del #Psg. #Galtier spiega che potrebbe presto andarsene.… - Andrea84954165 : @calciomercatoit @Napoli_Report @MarcoGiordano6 Ma perché non si prende la buonuscita che gli vuole dare il psg più… - CorJuve : RT @Luca_Cilli: Leandro #Paredes si avvicina alla @juventusfc con cui ha già trovato l'accordo. Lo annuncia #Galtier, allenatore del #PSG,… -