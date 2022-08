Nuovo addio per Ballando con le Stelle: ecco di chi si tratta (Di martedì 30 agosto 2022) A partire dall’8 ottobre, su Rai 1, andranno in onda le nuove puntate di Ballando con le Stelle. Come sempre, le aspettative del pubblico sono davvero molto alte. Però, oltre alle novità riguardanti la scelta dei concorrenti, sarà necessario fare i conti anche con un altro aspetto: l’addio da parte di alcuni volti storici del programma. Dopo l’annuncio dell’abbandono della criminologa Roberta Bruzzone, la trasmissione dovrà fare a meno di un’altra personalità molto preziosa. Potrebbe interessarti: Roberta Bruzzone dice addio a Ballando con le Stelle: ecco perché Ballando con le Stelle, addio per un altro ballerino del programma Gli spettatori tendono ad affezionarsi ai protagonisti di programmi di spicco come ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 30 agosto 2022) A partire dall’8 ottobre, su Rai 1, andranno in onda le nuove puntate dicon le. Come sempre, le aspettative del pubblico sono davvero molto alte. Però, oltre alle novità riguardanti la scelta dei concorrenti, sarà necessario fare i conti anche con un altro aspetto: l’da parte di alcuni volti storici del programma. Dopo l’annuncio dell’abbandono della criminologa Roberta Bruzzone, la trasmissione dovrà fare a meno di un’altra personalità molto preziosa. Potrebbe interessarti: Roberta Bruzzone dicecon leperchécon leper un altro ballerino del programma Gli spettatori tendono ad affezionarsi ai protagonisti di programmi di spicco come ...

