"Non essere cattivo", Raiplay ripropone il film postumo di Claudio Caligari (Di martedì 30 agosto 2022) Ricordo le gimkane che feci per vedere "Non essere cattivo" il film postumo di Claudio Caligari – terzo della trilogia; in un'Italia ancora senza la scelta degli streaming –: lo dava il Cinema Farnese a Roma a Campo dei Fiori, ed io – per non perderlo – stavo mancando il treno che mi riportava a Napoli… Il film fu anche il candidato dall'Accademy italiana all'Oscar e fu prodotto e terminato dall'ottimo intellettuale-attore Valerio Mastandrea e la sceneggiatura di Caligari fu completata da Francesca Serafini e Giordano Meacci, con la fotografia di Maurizio Calvesi ed i costumi di Chiara Ferrantini. Ora lo ripropone Raiplay ed ho deciso di rivederlo perché mi sono accorto che non lo avevo recensito. Già dai primi ...

