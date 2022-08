Manifesto di Giorgia Meloni strappato da movimento transfemminista

Leggi su notizieitaliaonline

(Di martedì 30 agosto 2022) Non hanno acceso solo le strade, come dicono orgogliosamente, ma anche le polemiche. Pride infogau è un collettivo, nato a Olbia, che racconta nei propri profili social di promuovere la difesa dei diritti «transfemministi» e per la comunità «LGBTQIAK+» lungo le strade. Nella manifestazione di venerdì 26 agosto, lungo le strade della provincia sarda, l’ennesima iniziativa ha però generato molte critiche, dividendo l’opinione pubblica. Tra gli altri contenuti, è stato condiviso anche il momento in cui le attiviste del, arrivate sul lungomare, oltre allo sventolare le bandiere arcobaleno hanno iniziato a staccare dalle pareti ilelettorale di, per poi imbrattarlo, stenderlo in terra e ballarci sopra a ritmo di musica, al grido di «Chi non salta fascista è». Le manifestanti non si ...