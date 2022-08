Mancano medici, l’ospedale San Martino di Genova sospende per 3 mesi gli interventi chirurgici programmati: «Non avevamo scelta» (Di martedì 30 agosto 2022) l’ospedale San Martino di Genova, il più grande della Liguria, dalla prossima settimana sospenderà per tre mesi gli interventi chirurgici programmati per dare priorità solo quelli oncologici e alle urgenze. Una misura a cui l’ospedale ricorre per la prima volta nella sua storia e che non ha mancato di suscitare reazioni in Consiglio regionale. Il Partito Democratico ha parlato di «un provvedimento senza precedenti, che dimostra l’incapacità della Giunta Toti di gestire e risolvere i problemi della sanità ligure». Solo il personale infermieristico al San Martino accusa una carenza di «230 professionisti, che si aggiungono alla mancanza di anestesisti, tecnici di laboratorio e di radiologia». Una situazione davanti ... Leggi su open.online (Di martedì 30 agosto 2022)Sandi, il più grande della Liguria, dalla prossima settimanarà per tregliper dare priorità solo quelli oncologici e alle urgenze. Una misura a cuiricorre per la prima volta nella sua storia e che non ha mancato di suscitare reazioni in Consiglio regionale. Il Partito Democratico ha parlato di «un provvedimento senza precedenti, che dimostra l’incapacità della Giunta Toti di gestire e risolvere i problemi della sanità ligure». Solo il personale infermieristico al Sanaccusa una carenza di «230 professionisti, che si aggiungono alla mancanza di anestesisti, tecnici di laboratorio e di radiologia». Una situazione davanti ...

CarloCalenda : La proposta della ?@LegaSalvini? è meno soldi alla sanità. In Italia ci sono liste d’attesa di mesi per una tac e u… - Franco27709244 : @LucianoPalo @paolacontini64 In che regione? (Comunque c’e d’ateneo presente che in Italia mancano ben 40.000 medici!) - MercPat : @itsmeback_ Dovrebbero farlo ovunque! - boxhiu : @Elena86111533 @Agenzia_Ansa Si ma i medici mancano..poi serve aprirsi ma serve che investano.. - emiliomagrini : Veramente mancano anche i medici di base, intere aree del paese sono scoperte con gravi disagi per gli anziani -