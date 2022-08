L'Ue vieta i visti ai russi, il Cremlino minaccia l'Europa: "Risponderemo" (Di martedì 30 agosto 2022) L'Unione europea può discutere della possibilità di abolire i visti turistici per i cittadini russi ma deve sapere che Mosca risponderà. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, denunciando «irrazionalità che rasentano la follia». Il tema verrà probabilmente affrontato durante le riunioni informali Esteri e Difesa Ue (Gymnich) in corso a Praga. Peskov ha precisato che sono proprio le sanzioni occidentali a inasprire le tensioni. La russia resta un fornitore di gas affidabile per l'Europa, sono le sanzioni occidentali a causare i problemi tecnici che ostacolano le consegne. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, parlando ai giornalisti. A Peskov è stato chiesto se ci fossero garanzie che le forniture attraverso il gasdotto Nord Stream ... Leggi su iltempo (Di martedì 30 agosto 2022) L'Unione europea può discutere della possibilità di abolire ituristici per i cittadinima deve sapere che Mosca risponderà. Lo ha affermato il portavoce del, Dmitri Peskov, denunciando «irrazionalità che rasentano la follia». Il tema verrà probabilmente affrontato durante le riunioni informali Esteri e Difesa Ue (Gymnich) in corso a Praga. Peskov ha precisato che sono proprio le sanzioni occidentali a inasprire le tensioni. Laa resta un fornitore di gas affidabile per l', sono le sanzioni occidentali a causare i problemi tecnici che ostacolano le consegne. Lo ha affermato il portavoce del, Dmitry Peskov, parlando ai giornalisti. A Peskov è stato chiesto se ci fossero garanzie che le forniture attraverso il gasdotto Nord Stream ...

BallettiRoberto : RT @tempoweb: L'#Ue vieta i visti ai #russi, il #Cremlino minaccia l'Europa: 'Risponderemo' #30agosto #iltempoquotidiano - GianniVezzani1 : RT @tempoweb: L'#Ue vieta i visti ai #russi, il #Cremlino minaccia l'Europa: 'Risponderemo' #30agosto #iltempoquotidiano - tempoweb : L'#Ue vieta i visti ai #russi, il #Cremlino minaccia l'Europa: 'Risponderemo' #30agosto #iltempoquotidiano… - ChicoCayetano : RT @maaxxx95: @BarbagianStein @thecage61 @massimo_tw @EleonoraEvi @europaverde_it @SI_sinistra come nessuno in particolare?. Acquistare un… - maaxxx95 : @BarbagianStein @thecage61 @massimo_tw @EleonoraEvi @europaverde_it @SI_sinistra come nessuno in particolare?. Acq… -