Lazio Valeri, torna in auge il terzino della Cremonese: i dettagli (Di martedì 30 agosto 2022) La Lazio è tornata a pensare a Valeri per la fascia sinistra, il terzino della Cremonese è in scadenza nel 2023 La Lazio è tornata a pensare a Valeri per la fascia sinistra, il terzino della Cremonese è in scadenza nel 2023. Secondo quanto riportato da Il Tempo, non è da escludere che i biancocelesti arrivino a prendere l’esterno a parametro zero nella prossima stagione. Lotito e Tare stanno valutando il possibile investimento, situazione da tenere monitorata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022) Lata a pensare aper la fascia sinistra, ilè in scadenza nel 2023 Lata a pensare aper la fascia sinistra, ilè in scadenza nel 2023. Secondo quanto riportato da Il Tempo, non è da escludere che i biancocelesti arrivino a prendere l’esterno a parametro zero nella prossima stagione. Lotito e Tare stanno valutando il possibile investimento, situazione da tenere monitorata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

LazionewsEu : #Lazio, piace #Valeri della #Cremonese? Tutto sulla possibile trattativa... #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu… - nannaenik : La mia idea è che non prendiamo nessuno ora, ma a gennaio potremmo prendere sia Valeri che Ilic. Se fosse così mi a… - LALAZIOMIA : Lazio, torna di moda Valeri - Marcottocinque : @massimo_silveri @FormelloInsider Ha un ottimo sinistro ma, sinceramente, non mi sembra da primi 6 posti. Penso non… - LALAZIOMIA : CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Valeri per la corsia mancina, Acerbi fa risparmiare Lotito -