La Storia in classe prima della scuola Primaria: un esempio di progettazione (Di martedì 30 agosto 2022) Competenza specifiche di Storia, nella classe prima della scuola primaria (dalla competenza chiave europea) è, o potrebbe essere, naturalmente nella libertà che attiene al docente anche nell’individuazione di una specifica area, la “consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive”. Ciò renderebbe assolutamente meglio tracciabile e definibile il percorso in una prima classe. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 30 agosto 2022) Competenza specifiche di, nellaria (dalla competenza chiave europea) è, o potrebbe essere, naturalmente nella libertà che attiene al docente anche nell’individuazione di una specifica area, la “consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive”. Ciò renderebbe assolutamente meglio tracciabile e definibile il percorso in una. L'articolo .

