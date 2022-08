LA MANTIDE: LA SEMPRE SPLENDIDA CAROLE BOUQUET PROTAGONISTA DELLA MINISERIE THRILLER (Di martedì 30 agosto 2022) Martedì 30 e mercoledì 31 agosto, in prime-time, su Canale 5, debutta la MINISERIE-THRILLER «La MANTIDE», che vede PROTAGONISTA una SEMPRE SPLENDIDA CAROLE BOUQUET. Elogiato dalla critica, il titolo propone un mix di suspence ed emozioni che promettono di appassionare lo spettatore fino all’ultimo fotogramma. BOUQUET, ex mannequin, ha preso parte a più di 40 film: glamour e sofisticata, in genere impegnata in ruoli da femme fatale o di personaggi alto-borghesi, ha dichiarato di essere stata immediatamente sedotta dal soggetto de La Mante: «Ciò che mi piace del personaggio, pur essendo mostruoso, è che cerchi di recuperare il legame – che credeva per SEMPRE distrutto – con il proprio ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 30 agosto 2022) Martedì 30 e mercoledì 31 agosto, in prime-time, su Canale 5, debutta la«La», che vedeuna. Elogiato dalla critica, il titolo propone un mix di suspence ed emozioni che promettono di appassionare lo spettatore fino all’ultimo fotogramma., ex mannequin, ha preso parte a più di 40 film: glamour e sofisticata, in genere impegnata in ruoli da femme fatale o di personaggi alto-borghesi, ha dichiarato di essere stata immediatamente sedotta dal soggetto de La Mante: «Ciò che mi piace del personaggio, pur essendo mostruoso, è che cerchi di recuperare il legame – che credeva perdistrutto – con il proprio ...

