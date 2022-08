(Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – LantusAngel Dialla viglia del match casalingo con loin programma domani per la quarta giornata della Serie A 2022-2023. Serve ancora tempo, invece, per rivedere in campo Paul. “Die Fagioli torneranno a disposizione con lo, domattina deciderò. Bonucci è a posto, da dopodomani sarà con la squadra, ci sarà con la Fiorentina, è importante”, dice il tecnico bianconero Massimiliano- “non è disponibile, se tutto procede nel migliore dei modi dalla prossima settimana comincerà a correre, sperando di averlo il prima possibile perché è un giocatore importante per noi”, aggiunge. Capitolo mercato: “Rovella sta andando a Monza. Farlo stare qui e interrompere un ...

JuventusUn : #Juventus, #Allegri svela il doppio recupero e fissa il rientro di #Pogba: annuncio su #Paredes Da uno a dieci quan… - zazoomblog : Juve-Spezia Allegri recupera Di Maria. News su Pogba - #Juve-Spezia #Allegri #recupera - fisco24_info : Juve-Spezia, Allegri recupera Di Maria. News su Pogba: (Adnkronos) - Bonucci rientrerà contro la Fiorentina… - italiaserait : Juve-Spezia, Allegri recupera Di Maria. News su Pogba - News24_it : Juve-Spezia, Allegri recupera Di Maria. News su Pogba -

Deve recuperare terreno la, ferma a 5 punti dopo 3 giornate: domani seconda gara di fila in casa allo Stadium: alle 20.45 c'è Juventus -. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn e sul satellite da Sky . ...La suaè già attardata ma per chi ha la cultura del 'corto muso' ed è abituato a guardare in ... Il tecnico bianconero per ora si concentra con lo, avversario di domani e preannuncia un po' ...(Adnkronos) – La Juventus recupera Angel Di Maria alla viglia del match casalingo con lo Spezia in programma domani per la quarta giornata della Serie A 2022-2023. Serve ancora tempo, invece, per rive ...(ANSA) - TORINO, 30 AGO - Di Maria è pronto al rientro domani contro lo Spezia, Pogba invece non è ancora disponibile. E' l'aggiornamento sui ...