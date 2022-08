Iraq nel caos: rischio di una guerra civile (Di martedì 30 agosto 2022) L’Iraq è nel caos dopo che il potente leader sciita Muqtada al-Sadr ha annunciato il ritiro definitivo dalla politica. I sostenitori di al-Sadr sono scesi in piazza e si sono verificati violenti scontri con le forze di sicurezza. Si teme una possibile guerra civile. In Iraq è in corso una grave crisi politica. Il paese Leggi su periodicodaily (Di martedì 30 agosto 2022) L’è neldopo che il potente leader sciita Muqtada al-Sadr ha annunciato il ritiro definitivo dalla politica. I sostenitori di al-Sadr sono scesi in piazza e si sono verificati violenti scontri con le forze di sicurezza. Si teme una possibile. Inè in corso una grave crisi politica. Il paese

sole24ore : ?? #Iraq nel caos: #coprifuoco e scontri tra polizia e seguaci di #MoqtadaSadr - pecolx : RT @SMaurizi: il *problema* di come gestire Papa e Vaticano quando, urbi et orbi, si pronunciano contro la guerra, si presentò anche con Pa… - Billa42_ : Iraq nel caos: rischio di una guerra civile - euronewsit : L'Iraq nel caos per lo scontro inter-sciita - duro_lavoro : RT @SMaurizi: il *problema* di come gestire Papa e Vaticano quando, urbi et orbi, si pronunciano contro la guerra, si presentò anche con Pa… -