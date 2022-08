Inter-Cremonese: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming (Di martedì 30 agosto 2022) Continua il tour de force della Serie A 2022-23, con il calendario contingentato causa Mondiali. Nel massimo campionato, è già... Leggi su calciomercato (Di martedì 30 agosto 2022) Continua il tour de force della Serie A 2022-23, con il calendario contingentato causa Mondiali. Nel massimo campionato, è già...

SkySport : ULTIM'ORA INTER Risentimento muscolare alla coscia sinistra per Lukaku Salta sicuramente la Cremonese, derby a risc… - TuttoMercatoWeb : Tegola Lukaku per l'Inter: salta Cremonese, derby col Milan e le prime due in Champions - cmdotcom : #InterCremonese: le probabili #formazioni, dove vederla in tv e streaming #SerieA #Inter #Cremonese - tamtamdella : Questa sera sarò a San Siro per il mio piccolo derby, da interista/cremonese ... #InterCremonese #SerieA… - vivoperlinter : Inter Cremonese, la possibile formazione. Portiere? C’è la scelta su Onana -